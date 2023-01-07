Кременная. Давление вокруг города командование РФ считает угрозой своему флангу на Бахмутском направлении — разведка Британии 7 января, 09:59 Украинские военные в Кременной Луганской области, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Несмотря на заявления Кремля о «перемирии» и «прекращении огня», которые отвергла Украина, российские войска продолжают обстреливать украинские позиции на Рождество. Самые ожесточенные бои — в районе Кременной Луганской области.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании за субботу, 7 января.

Там рассказали, что в последние три недели бои проходили на густо покрытой лесом местности к западу от Кременной. Здесь боевые действия проводятся в основном с применением пехоты, часто на коротких дистанциях. Британцы говорят, что это характерно для операций в лесу.

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«Поскольку хвойный лес обеспечивает определенное прикрытие от воздушной разведки даже зимой, обе стороны, скорее всего, пытаются точно корректировать артиллерийский огонь», — говорится в отчете.

Британская разведка предполагает, что командование РФ, вероятнее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу своему правому флангу на Бахмутском направлении, которое россияне считают ключевым для обеспечения какого-либо будущего наступления для оккупации остальных территорий Донецкой области.

3 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса между Кременной и Сватовым находится под огневым контролем ВСУ. По его словам, российские оккупационные войска «проседают» в направлении Кременной, поэтому стягивают туда больше сил, в частности мобилизованных и зэков-вагнеровцев. 6 января Гайдай сказал, что украинские военные постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.