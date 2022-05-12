Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ — глава Полтавской ОВА 12 мая, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Кременчугский НПЗ после обстрелов (Фото:censor.net)

Российские оккупанты 12 мая снова ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

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Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу — по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия! — написал он.

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24 апреля девять российских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и Кременчугскому НПЗ. В результате один человек погиб.

2 апреля в 6 утра три российских самолета атаковали промышленные объекты в городе Кременчуг Полтавской области. В результате инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода была уничтожена. Он остановился. Это, а также уничтожение оккупантами около 15 нефтебаз привело к дефициту топлива на АЗС.

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