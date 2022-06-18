Удары оккупантов по Кременчугу. Пораженные российскими ракетами НПЗ и ТЭЦ возобновлению не подлежат — глава Полтавской ОВА 18 июня, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Столбы дыма после ракетных ударов по Кременчугу (Фото:Дмитрий Лунин / Полтавская ОГА (ОВА) via Facebook)

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в эфире всеукраинского марафона заявил, что пораженные российскими ракетами НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге не подлежат восстановлению.

«После ударов 24 апреля, 12 мая (соответственно, и 18 июня. — ред.) можно только построить заново эти разрушенные объекты. Наверное, враг считает, что мы не отстроим все те объекты, которые разрушены в стране. Но хочу сказать, что и в Полтавской области и в целом в Украине все объекты будут отстроены, все будет работать», — заявил Лунин.

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Он добавил, что Кременчугский НПЗ не будет работать в этом году из-за сильных разрушений.

«Но ТЭЦ нам тоже очень важна, поскольку в отопительный сезон нам стоит давать горячую воду, отопление, поэтому сейчас будем проводить совещание по этому вопросу, насколько ухудшилась ситуация. Но чтобы в отопительный сезон мы могли предоставлять тепло в дома кременчужан», - рассказал Лунин.

Лунин заверил, что власти планируют возобновить работу теплоцентрали до начала отопительного сезона, а если это не удастся, будут использовать альтернативные варианты отопления, которые смогут включить в общую систему теплоснабжения.

Ранее Лунин сообщил в своем Telegram-канале, что шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, и две ракеты - по ТЭЦ. В результате ударов пострадавших не было.

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