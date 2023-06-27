В годовщину удара по ТЦ Амстор. Россия атаковала Кременчуг ракетами 27 июня, 12:34 27 июня Россия атаковала Кременчуг ракетами (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В Кременчуге во вторник, 27 июня были слышны звуки взрывов, в Полтавской области объявляли воздушную тревогу, сообщает Суспільне.

Также в Сумах был слышен звук взрыва.

Впоследствии представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне ударили ракетой Х-22 в направлении Кременчуга. Этот обстрел произошел в годовщину удара по ТЦ Амстор.

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По словам Игната, во время сегодняшней воздушной тревоги с российского аэродрома взлетали бомбардировщики Ту-22м3, которые являются носителями ракет Х-22.

Игнат добавил, что в воздушном пространстве России было замечено по меньшей мере два самолета. И как минимум две ракеты были зафиксированы во время этой атаки.

«Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга», — рассказал он в эфире телемарафона.

Сейчас Воздушные силы ожидают информацию от военных администраций о том, какие именно были последствия этих взрывов и куда, собственно, попали ракеты.

Перед этим Воздушные силы Украины сообщали в Telegram, что был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ.

Ровно год назад — 27 июня 2022 — Россия нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг. В результате атаки погибли более 20 человек.

По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.

