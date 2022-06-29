Спасатели продолжают разбор завалов ТРЦ в Кременчуге после российского ракетного удара 29 июня, 19:36 Российские оккупанты 27 июня ударили по ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Кременчуге Полтавской области спасатели на 75% разобрали завалы торгового центра после российского ракетного удара, в результате которого погибли 18 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 29 июня, в Telegram-канале, по состоянию на 16:00 поисковые работы и разбор завалов продолжаются, в работах участвуют 349 человек. К медикам обратились 65 пострадавших, из них 26 госпитализировали. При разборе завалов травмировались два спасателя.

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«В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых один человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено восемь фрагментов тел», — рассказали в ГСЧС.

В результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня погибли по меньшей мере 18 человек, 21 человек считается пропавшим без вести. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести. Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.



Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совета безопасности.



В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



Обстрел ТРЦ в Кременчуге не был ошибкой или отклонением ракеты – Александр Коваленко https://www.youtube.com/embed/UZ6NBxaLkKE

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