Ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге: самолет взлетел с аэродрома в Калужской области, Украине помогают иностранные разведки

1 июля, 17:36
Российские оккупанты 27 июня ударили по ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты 27 июня ударили по ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что российский самолет, который выпустил ракету по ТРЦ Амстор в Кременчуге, вылетел с аэродрома в Калужской области, над установлением личностей военных преступников работают украинская и иностранные разведки.

В интервью в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 1 июля, глава МВД сообщил, что у правоохранителей есть понимание, откуда взлетал ТУ-22 с ракетой Х-22, которая содержала около тонны взрывчатки.

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«Это был аэродром в Калужской области. Мы понимаем, кто именно в эту смену находился на аэродроме. Больше конкретизируем данные, кто именно был в этом самолете… Мы подключаем многих расследователей, наши разведки работают, помогают разведки партнеров, чтобы установить персональные данные лиц, которые осуществили этот выстрел по гражданскому объекту», — заявил Монастырский.

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По словам министра, 2 июля станет известно точное количество жертв российского ракетного удара по торговому центру. Сейчас криминалистическая лаборатория собирает образцы ДНК и сравнивает их с образцами ДНК родственников без вести пропавших.

По состоянию на 9:00 пятницы, 1 июля, спасатели обнаружили еще шесть фрагментов тел на территории ТЦ в Кременчуге, по которому Россия 27 июня нанесла ракетный удар. В результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, обнаружено 28 фрагментов тел.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести. Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.

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Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совета безопасности.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

Им не хватило секунд, чтобы убежать. Что говорят спасшиеся в ТЦ Амстор – Олег Булашев

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Разведка МВД Украины Кременчуг ТРЦ Амстор Военные преступления Украинская разведка Военные преступления РФ Денис Монастырский Война России против Украины

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