Зеленский назвал удар России по ТЦ в Кременчуге одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы

27 июня, 22:55
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге — это «один из самых дерзких террористических актов в истории Европы».

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что в ТЦ находились обычные гражданские, а Россия нанесла прицельный удар.

«Мирный город. Обычный торговый центр. Внутри женщины и дети, обычные гражданские люди. Перед оглашением воздушной тревоги там было тысяча людей», — заявил он.

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Он также добавил, что большинство людей удалось спасти, однако количество жертв может быть больше.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw

«Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места не земле. И это не случайное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр», — подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал не игнорировать сирены и быть в укрытиях, когда об этом предупреждают.

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о 13 жертвах и минимум 50 раненых.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Терроризм Полтавская область Кременчуг Владимир Зеленский Война России против Украины

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