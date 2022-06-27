Подоляк об обстреле Кременчуга: Россия намеренно ударила по ТРЦ

27 июня, 17:53
Последствия ракетного удара России по Кременчугу (Фото:via Podolyak_M / Twitter)

Последствия ракетного удара России по Кременчугу (Фото:via Podolyak_M / Twitter)

В понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились более тысячи человек. В Офисе президента заявили, что Россия убивает, потому что ей это нравится.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Комментируя сегодняшний обстрел со стороны оккупантов, он добавил, что Россия — государство-террорист.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw

«Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находятся более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что она хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия — это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну», — заявил он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1541431790702845955

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Сообщается о множестве жертв.

На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли,

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Полтавская область Кременчуг Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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