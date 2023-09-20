Россияне атаковали дронами Кременчуг, попав в нефтеперерабатывающий завод 20 сентября, 07:37 Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты в ночь на среду, 20 сентября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Кременчуг Полтавской области. Есть попадание в нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, россияне несколько раз атаковали регион — відпрацювали силы противовоздушной обороны. На месте попадания начался пожар. Завод временно не будет работать.

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Пострадавших в результате российского удара нет.



Кременчугский НПЗ — крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине. За время полномасштабного вторжения завод не раз атаковали россияне.



По данным Генштаба, в ночь на 20 сентября оккупанты запустили по Украине 24 ударных дрона, 17 из которых уничтожили средства ПВО.

