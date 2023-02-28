Обязательная реструктуризация потребительских кредитов во время войны: что планирует Правительство и кого коснутся изменения 28 февраля, 07:00 Обязательная реструктуризация потребительских кредитов (Фото:minre.gov.ua)

Кабинет министров одобрил проект Закона О внесении изменений в раздел IV Заключительные и переходные положения Закона О потребительском кредитовании об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

Реструктуризация обязательств по договору о потребительском кредите – это изменение существенных условий договора о потребительском кредите, которое осуществляется кредитодателем на договорных условиях с потребителем и влияет на условия и/или порядок возврата такого кредита.

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Кого касается обязательная реструктуризация потребительских кредитов

Законопроект направлен на комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам потребительского кредита у потребителей с соответствующих мест.

Предполагается, что право на реструктуризацию кредитов получат ВПЛ, единственным источником дохода, которых является государственная и социальная материальная помощь, однако они должны погасить проценты по кредиту в течение 6 месяцев после окончания войны. Законопроектом предлагается на время военного положения предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, которые:

состоят на учете как внутренне перемещенные лица; постоянно проживают или уехали с территории, на которой ведутся ( велись) боевые действия.

Условия реструктуризации потребительских кредитов

В то же время вышеуказанные категории граждан смогут воспользоваться механизмом реструктуризации, если:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи; потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Дополнительно интересы заемщиков потребительских кредитов должны защитить и проект Закона О внесении изменения в пункт 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения. Предлагается не включать доходы заемщика, полученные в результате обязательной реструктуризации потребительских кредитов, в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.