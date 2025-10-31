Тернополянка перевела мошенникам 200 тысяч гривен — думала, что корректирует лимит на банковской карте

31 октября, 12:26
Разговор с «менеджером банка» стоил тернополянке 215 тысяч гривен (Фото: Нацполиция)

Разговор с «менеджером банка» стоил тернополянке 215 тысяч гривен (Фото: Нацполиция)

Женщина из Тернополя считая, что корректирует кредитный лимит на банковской карте, перевела неизвестным 200 тысяч гривен.


Об этом 30 октября сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. Как отмечают правоохранители, тернополянка обратилась к ним с заявлением о мошенничестве.

К ней позвонил неизвестный, который представился менеджером по поддержке чат-бота одного из банков. Под предлогом изменения статуса банковской карты и корректировки кредитного лимита он вошел в доверие к девушке.

В ходе разговора «менеджер банка» убедил осуществить две транзакции на банковский счет. Женщина послушалась и перевела 215 000 гривен.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 УКУ.

