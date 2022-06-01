Завершение кредитных каникул в банках и новые правила для беженцев из Украины в странах ЕС: что изменится для украинцев с 1 июня 1 июня, 07:40 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Несколько стран ЕС с 1 июня меняют правила для украинских беженцев, в том числе относительно бесплатного проезда (на фото поезд, отправляющийся в Польшу) (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

С 1 июня часть украинских банков отменяет кредитные каникулы, а отдельные страны ЕС меняют условия пребывания беженцев из Украины. НВ напоминает, что важно знать об изменениях, ожидающих украинцев с началом лета.

Завершение кредитных каникул в Ощадбанке и ПриватБанке

С началом российского вторжения многие украинские банки смягчили условия для клиентов, взявших кредиты в этих финучреждениях.

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В частности, Приватбанк с 1 марта 2022 года вводил кредитные каникулы для всех физических лиц по всем кредитным картам. В соответствии с этими льготными условиями клиенты банка могли не вносить обязательные минимальные платежи по своим кредитам, а банк не штрафовал за просроченные платежи. При этом каникулы не означали отсутствия процентов за пользование кредитными средствами, хотя кредитная ставка была существенно снижена.

С 1 июня срок действия таких «каникул» истекает: обязательные платежи вернутся.

Однако ПриватБанк продлил льготные условия для пользователей кредитных карт. Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка.

Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России. Как воспользоваться такими возможностями — можно узнать на странице банка.

В то же время в банке обещают с пониманием отнестись к тем клиентам, которые из-за войны потеряли возможность выплачивать кредиты. «Хочу сказать, что есть возможность реструктуризации, и клиентов, которые по объективным причинам не могут возвращать кредитные средства, просто так не оставят с их проблемами. Будут разработаны варианты», — заявил в комментарии Обозревателю спикер ПриватБанка Олег Серга.

Кредитные каникулы с 1 июня завершает и Ощадбанк — отмена платежей по кредитам и штрафные санкции были отменены до 31 мая включительно, о продлении льготного периода не сообщалось. Для тех, кто имеет в банке ипотеку, автокредиты и кредиты наличными, возвращаются обязательства по уплате тела кредитов и процентов.

Увеличение стоимости проезда в некоторых городах

В Киеве проезд в большинстве частных маршруток с 21 мая подорожал до 15 грн, а с 1 июня вырастет цена на проезд в некоторых других украинских городах, в частности:

проезд в маршрутках Черновцов составит 10 грн ( эта цена будет действовать с 1 июня по 1 августа);

составит 10 грн эта цена будет действовать с 1 июня по 1 августа); в Кременчуге с 1 июня повышают тарифы на проезд в троллейбусах ( до 10 грн) и коммунальных автобусах ( до 12 грн), однако в полном объеме возобновятся льготные перевозки в любое время суток;

с 1 июня повышают тарифы на проезд в троллейбусах до 10 грн) и коммунальных автобусах до 12 грн), однако в полном объеме возобновятся льготные перевозки в любое время суток; в Тернополе меняется тариф на водные прогулки по Тернопольскому пруду ( путешествие на теплоходах с 1 июня будет стоить 50 грн, для детей от 6 до 10 лет — 25 грн, для детей до 5 лет — бесплатно)

Коммунальные тарифы: изменятся ли они с 1 июня?

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июня останутся в Украине неизменными.

Цену на газ для населения правительство решило оставить без изменений — на уровне 8 грн за кубометр.

Также «заморожены» цены на электроэнергию, такое решение будет действовать еще в течение полугода. Сейчас тарифы на электроэнергию в Украине таковы:

потребление до 250 кВт*ч — 1,44 грн за 1 кВт*ч;

потребление свыше 250 кВт*ч — 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Тарифы на водоснабжение для региональных водоканалов и предприятий устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Об их росте тоже не сообщалось.

Изменение правил для украинских беженцев в ряде стран Европы

С 1 июня некоторые страны ЕС, приютившие беженцев из Украины во время войны, меняют внутренние правила для украинских переселенцев.

В частности, известно, что бесплатный проезд в транспорте с 1 июня лета отменят:

Польша,

Германия,

Болгария,

Швейцария

Чехия

Германия

В Германии с 1 июня для украинцев отменяют возможность бесплатно передвигаться по стране в региональных поездах и в городском транспорте. Хотя при этом граждане Украины, впервые приезжающие в страну в поисках убежища, сохраняют право безвозмездно добраться до первого места своего пребывания. Впрочем, украинцы будут иметь возможность на уровне с гражданами Германии воспользоваться новым проездным за 9 евро, который вводится по всей стране с 1 июня на три летних месяца для популяризации общественного транспорта.

Такой билет стоит 9 евро, действует один месяц и действителен в городском транспорте и региональных поездах ( места второго класса в поездах RB, RE, а также городские виды транспорта — U-Bahn, Bus, Tram). Билет не действует в скоростных поездах (ICE, ЕС, IC), приобрести его нужно взрослым и детям от 6 лет.

Кроме того, беженцы из Украины с 1 июня перейдут на попечительство из ведомств социальной защиты в центры занятости (Jobcenter), которые теперь будут заниматься адаптацией, трудоустройством украинцев.

До сих пор беженцы из Украины получали в Германии социальную помощь на основании закона об искателях убежища, которая составляла в зависимости от места пребывания чуть более 300 евро в месяц для взрослого человека и чуть менее этой суммы — для несовершеннолетних детей. Начиная с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с § 24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого составляет 449 евро (Regelsatz Arbeitslosengeld II), напоминает DW.

В то же время это не касается людей пенсионного возраста (в Германии от 67 лет). Ожидается, что пенсионеры и дальше будут получать социальную помощь в социальных службах при городских администрациях или общинах, а не от Jobcenter.

Польша

В Варшаве с 1 июня проезд в общественном транспорте для граждан Украины будет платным. Однако на них будут распространяться льготы, которыми пользуются граждане Польши, достигшие 70-летнего возраста, а также учащиеся начальной школы.

В целом во всей Польше с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок внутри страны. С этого дня украинцы будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из или в такие города:

Хелм

Дорогуск,

Люблин,

Грубешев,

Перемышль,

Загуж,

Ярослав

Жешув

Остальные правила использования железной дороги Польши для граждан Украины остаются неизменными. Безвозмездно проехать в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля, и принадлежат к этим группам:

дети до 18 лет;



женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Прежде чем садиться в поезд, необходимо заранее получить в кассе бесплатный билет, который выдают при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность. Лицам с инвалидностью также необходимо предоставить документы, подтверждающее их состояние (можно украинские).

Помощь ветеранам

С июня 2022 года должны начаться выплаты ежегодной разовой денежной помощи ветеранам, которую планировали выплатить к 9 мая и законопроект о которой Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде еще до начала вторжения РФ.

7 мая правительство приняло решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения. Выплата этой помощи начнется с июня 2022 года.

Об этом министр соцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью УНИАН: «Выплата этой помощи в сегодняшних условиях будет происходить с соблюдением мер безопасности относительно информации о получателях, начиная с июня, в тех размерах и в том виде, как она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей».

Финансовую помощь получат:

граждане, имеющие статус ветерана войны, заключенных концлагерей и гетто — по 612 гривен.

инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной — до 4421 грн.

Открытие детсадов в Киеве

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 июня в столице откроют часть детских садов — сначала будут работать 34 коммунальных детсада в разных районах города, еще 14 частных садов тоже готовы возобновить работу.

В своем Telegram-канале Кличко сообщил, что это «тяжелое, но необходимое» решение для столицы.



"…Многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем. Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают. Возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия", — уточнил мэр.



Кличко также опубликовал список коммунальных детсадов Киева, которые откроются 1 июня:

Голосеевский район — шесть садиков ( № 106, 196, 262, 340, 389, 798);

№ 106, 196, 262, 340, 389, 798); Дарницкий район — два садика ( № 550, 809);

№ 550, 809); Деснянский район — один сад ( № 758);

№ 758); Днепровский район — четыре садика ( № 244, 535, 619, 655);

№ 244, 535, 619, 655); Оболонский район — три садика ( № 30, 572, 704);

№ 30, 572, 704); Печерский район — один сад ( № 424);

№ 424); Подольский район — три садика ( № 307,486,777);

№ 307,486,777); Святошинский район — три садика ( № 33, 179, 214);

№ 33, 179, 214); Соломенский район — шесть садиков ( № 10, 63,168, 376, 382, 648);

№ 10, 63,168, 376, 382, 648); Шевченковский район — пять садиков ( № 79, 112, 180, 429, 810).

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