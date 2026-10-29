Если возникает потребность в значительной сумме денег, важно выбрать выгодный кредитный продукт, понимать, сколько времени займет его оформление, а также ознакомиться с условиями кредитования. Это особенно актуально для крупных расходов, таких как покупка автомобиля, оплата обучения или другие существенные приобретения.

Кредит наличными в Raiffeisen: надежность, прозрачность и скорость

Кредит от Raiffeisen — это удобный способ привлечения средств до 750 000 грн со сроком погашения от 13 до 72 месяцев. Процентная ставка здесь фиксирована и начисляется только на остаток задолженности, что позволяет четко планировать расходы по обслуживанию займа. Среди главных преимуществ — отсутствие потребности в залоге или поручителях, а также нулевые скрытые комиссии: банк не берет оплату за выдачу кредита и не взимает штрафы при досрочном погашении.

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Для каких нужд подходит кредит наличными

Кредит наличными в Raiffeisen.ua может пригодиться во многих жизненных ситуациях, когда важна быстрая финансовая поддержка:

Автомобиль. Без необходимости откладывать средства кредит поможет быстро оформить покупку и сразу получить транспортное средство.

Медицинские расходы. Оперативное покрытие затрат на лечение или диагностику позволит не откладывать необходимые процедуры и быть спокойным в сложный период.

Техника. Для обновления бытовых приборов или приобретения гаджетов, необходимых в работе, ссуду можно использовать без промедления, чтобы получить оборудование вовремя.

Как без лишних усилий оформить кредит наличными

Оформление ссуды простое и удобное:

Шаг 1. Загрузите приложение MyRaif

Для начала установите мобильное приложение MyRaif на свой смартфон. Он позволяет использовать банковские услуги дистанционно и проверять доступные финансовые предложения в удобное время.

Шаг 2. Пройдите регистрацию

Откройте приложение и выполните необходимые действия для регистрации. После входа вы сможете перейти к доступным функциям MyRaif и проверить, есть ли вам персональное предложение кредитования.

Шаг 3. Проверьте доступные кредиты

Перейдите в раздел «Кредиты» и просмотрите предложенные варианты. Проверьте, доступен ли вам кредит наличными и обратите внимание на сумму, которую можно получить.

Шаг 4. Ознакомьтесь с условиями и оформите заявку

Перед оформлением внимательно прочтите условия кредитования и оцените, отвечают ли они вашим потребностям. После этого подайте заявку и дождитесь решения банка. Если кредит одобрен, вы сможете получить средства наличными в отделении (адреса отделений) или на карту — в зависимости от выбранного способа получения. Весь процесс может занять всего несколько минут.

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Уже являетесь клиентом Райффайзен Банка? Тогда оформление кредита станет еще проще. Откройте приложение MyRaif, перейдите в раздел «Кредиты» и проверьте доступную сумму. Если вам доступно кредитное предложение, ознакомьтесь с его условиями и оформите заявку в несколько кликов без необходимости начинать регистрацию заново.

Как разделить личные и бизнес-финансы

Если крупные финансовые цели связаны не только с личными расходами, но и с предпринимательской деятельностью, важно разграничить средства по этим направлениям. Это позволяет отдельно контролировать поступления, расходы и обязательства по бизнесу и личному бюджету.

Для предпринимательских операций ФЛП может использовать отдельный счет. Чтобы узнать, как открыть счет для ФЛП в Raiffeisen, следует ознакомиться с условиями обслуживания и возможностями счета для ведения бизнеса. Личные средства при этом остаются отдельно, что помогает более точно оценивать доступный бюджет и финансовую нагрузку.

Почему стоит выбирать Raiffeisen

Raiffeisen отличается открытыми и прозрачными условиями, без скрытых платежей и сложных процедур. Возможность получить значительную сумму кредита с минимальным пакетом документов и оформлением через смартфон делает финансовые услуги банка максимально доступными.

Raiffeisen — это финансовый партнер, который предлагает удобные и адаптированные решения для реализации ваших масштабных замыслов, обеспечивая комфорт и поддержку на каждом шагу.

АО «Райффайзен Банк», банковская лицензия НБУ № 10 от 02.07.2021