Как оперативно получить кредит для больших целей
Raiffeisen
Если возникает потребность в значительной сумме денег, важно выбрать выгодный кредитный продукт, понимать, сколько времени займет его оформление, а также ознакомиться с условиями кредитования. Это особенно актуально для крупных расходов, таких как покупка автомобиля, оплата обучения или другие существенные приобретения.
Кредит наличными в Raiffeisen: надежность, прозрачность и скорость
Кредит от Raiffeisen — это удобный способ привлечения средств до 750 000 грн со сроком погашения от 13 до 72 месяцев. Процентная ставка здесь фиксирована и начисляется только на остаток задолженности, что позволяет четко планировать расходы по обслуживанию займа. Среди главных преимуществ — отсутствие потребности в залоге или поручителях, а также нулевые скрытые комиссии: банк не берет оплату за выдачу кредита и не взимает штрафы при досрочном погашении.
Для каких нужд подходит кредит наличными
Кредит наличными в Raiffeisen.ua может пригодиться во многих жизненных ситуациях, когда важна быстрая финансовая поддержка:
- Автомобиль. Без необходимости откладывать средства кредит поможет быстро оформить покупку и сразу получить транспортное средство.
- Медицинские расходы. Оперативное покрытие затрат на лечение или диагностику позволит не откладывать необходимые процедуры и быть спокойным в сложный период.
- Техника. Для обновления бытовых приборов или приобретения гаджетов, необходимых в работе, ссуду можно использовать без промедления, чтобы получить оборудование вовремя.
Как без лишних усилий оформить кредит наличными
Оформление ссуды простое и удобное:
Шаг 1. Загрузите приложение MyRaif
Для начала установите мобильное приложение MyRaif на свой смартфон. Он позволяет использовать банковские услуги дистанционно и проверять доступные финансовые предложения в удобное время.
Шаг 2. Пройдите регистрацию
Откройте приложение и выполните необходимые действия для регистрации. После входа вы сможете перейти к доступным функциям MyRaif и проверить, есть ли вам персональное предложение кредитования.
Шаг 3. Проверьте доступные кредиты
Перейдите в раздел «Кредиты» и просмотрите предложенные варианты. Проверьте, доступен ли вам кредит наличными и обратите внимание на сумму, которую можно получить.
Шаг 4. Ознакомьтесь с условиями и оформите заявку
Перед оформлением внимательно прочтите условия кредитования и оцените, отвечают ли они вашим потребностям. После этого подайте заявку и дождитесь решения банка. Если кредит одобрен, вы сможете получить средства наличными в отделении (адреса отделений) или на карту — в зависимости от выбранного способа получения. Весь процесс может занять всего несколько минут.
Уже являетесь клиентом Райффайзен Банка? Тогда оформление кредита станет еще проще. Откройте приложение MyRaif, перейдите в раздел «Кредиты» и проверьте доступную сумму. Если вам доступно кредитное предложение, ознакомьтесь с его условиями и оформите заявку в несколько кликов без необходимости начинать регистрацию заново.
Как разделить личные и бизнес-финансы
Если крупные финансовые цели связаны не только с личными расходами, но и с предпринимательской деятельностью, важно разграничить средства по этим направлениям. Это позволяет отдельно контролировать поступления, расходы и обязательства по бизнесу и личному бюджету.
Для предпринимательских операций ФЛП может использовать отдельный счет. Чтобы узнать, как открыть счет для ФЛП в Raiffeisen, следует ознакомиться с условиями обслуживания и возможностями счета для ведения бизнеса. Личные средства при этом остаются отдельно, что помогает более точно оценивать доступный бюджет и финансовую нагрузку.
Почему стоит выбирать Raiffeisen
Raiffeisen отличается открытыми и прозрачными условиями, без скрытых платежей и сложных процедур. Возможность получить значительную сумму кредита с минимальным пакетом документов и оформлением через смартфон делает финансовые услуги банка максимально доступными.
Raiffeisen — это финансовый партнер, который предлагает удобные и адаптированные решения для реализации ваших масштабных замыслов, обеспечивая комфорт и поддержку на каждом шагу.
АО «Райффайзен Банк», банковская лицензия НБУ № 10 от 02.07.2021