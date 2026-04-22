«Правильный сигнал». Зеленский прокомментировал разблокирование кредита на 90 млрд евро для Украины

Выполнение договоренности с Евросоюзом о разблокировании помощи Украине объемом 90 млрд евро на два года, а также принятии нового санкционного пакета против РФ уже происходит.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 апреля.

«Разблокировка — это правильный сигнал в существующих обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными», — заявил Зеленский.



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Президент подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом — даже «в таких неоднозначных вопросах», как работа нефтепровода Дружба.

«Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины», — отметил Владимир Зеленский.



22 апреля послы Евросоюза одобрили решение о финансировании Украины на 90 млрд евро, а также о 20-м пакете санкций против России.

Источники NV в нефтегазовом секторе сообщили, что еще 22 апреля Украина начала принимать российскую нефть для транзита через нефтепровод Дружба в Словакию и Венгрию.