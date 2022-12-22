Увлечения аниме, новый велнес и единение с природой: Depositphotos представляет «Креативные тренды 2023» 22 декабря, 11:35 Новости компаний Depositphotos

Международная контент-платформа Depositphotos выпустила свой ежегодный прогноз «Креативные тренды 2023: Готовы к побегу?» Команда проекта вместе с международными экспертами исследовала стили, темы и идеи, которые будут влиять на креативную коммуникацию, а также поделилась инсайтами по поводу того, как бренды и авторы контента могут эффективно привлекать свои аудитории в следующем году.

Сегодня аудитория стремится к новым впечатлениям. Она хочет взаимодействовать с брендами, которые предлагают альтернативный взгляд на рутину и вдохновляют действовать. Благодаря использованию креативных подходов, XR-технологий и продуманного производства контента в 2023 году креаторы смогут привлечь разные аудитории и пригласить их погрузиться как в хорошо забытые, так и совершенно новые, еще неизведанные креативные миры.

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Тренд ностальгии по 2000-м и стремительное развитие стримингов принесли новую популярность аниме, которое многие с удовольствием смотрели на DVD в юности. В 2023 году мы будем видеть больше экологических и ориентированных на восстановление дикой природы инициатив, активное использование природных цветов, а также эстетики походов и кемпинга. Экологические проблемы будут побуждать бренды и контент-креаторов искать вдохновение в природе и сотрудничать с инженерами или учеными для создания устойчивого дизайна.

Фото: Depositphotos

Важной социальной темой станет старение населения, ведь, согласно данным ВОЗ, к 2030 году каждому шестому человеку будет 60 лет или больше. В коммуникации компаний чаще будут появляться изображения и видео, иллюстрирующие разные возрастные группы. Но такой визуальный контент должен выходить за рамки шаблонных концепций веселых пожилых людей, улыбающихся на камеру или играющих с внуками. Аутентичные изображения будут демонстрировать, как бэби-бумеры или представители раннего поколения X устраивают вечеринки, гуляют с друзьями, развлекаются, экспериментируют со своей внешностью и начинают новую карьеру.

Фото: Depositphotos

Среди ключевых креативных трендов нового года — максималистская, эклектичная, а иногда и очень вопиющая эстетика, порожденная движениями романтизации жизни и dopamine dressing. В творческих проектах все чаще будет встречаться креативное редактирование и постобработка фото- и видео, вдохновленная магическим реализмом XX века, что будет проявляться в использовании эффекта размытости, глубоких теней и увлекательных композиций.

Фото: Depositphotos

Стремительное развитие метамира в 2022 году повлияло и на индустрию велнес. Оздоровительные практики мигрируют из дома в другие среды, включая музеи, курорты и улицы. В 2023 году бренды будут дополнять свою маркетинговую деятельность велнес-инструментами на основе AR и VR.

Фото: Depositphotos

«Креативные тренды», проект, получивший награду Red Dot Awards в 2022 году, призван вдохновлять клиентов и авторов Depositphotos, дарить им уверенность в творческих решениях, помогать выделяться на рынке и экономить время для более креативных задач. Чтобы добиться этого, наша команда отслеживает тренды в течение всего года. Мы проводим исследования, обращаемся к мировому творческому сообществу, собираем данные из 250-миллионной библиотеки и анализируем статистику. Также мы сотрудничаем с ведущими профессионалами, которые делятся экспертными мнениями и советами по идеям, стилям и течениям, которые будут доминировать в креативной коммуникации нового года.

Фото: Depositphotos

«В этот раз мы определили семь основных трендов. В 2023 году бренды и контент-креаторы будут работать над созданием разных креативных миров. Они обратятся к лучшим образцам аниме, метавселенной, художественному движению магического реализма и многим другим вещам, чтобы разнообразить нашу рутину», — рассказывает Мария Сибирцева, Content Team Lead в Depositphotos.

Чтобы предоставить аудитории еще больше уникальных инсайтов, команда Depositphotos привлекла к проекту креаторов и лидеров индустрии. Своими мыслями поделились: креаторка Таиса Хорхе; креативная директор и дизайнерка Нурия Вила; студия Nohlab, ориентированная на создание междисциплинарного опыта на пересечении искусства, дизайна и технологий; персональная стилистка и креаторка максималистского контента Талия Кастро-Вега; бразильская дизайн-студия Monga D., создающая удивительные проекты; украинский фотограф и путешественник Александр Ладановский; директор Британского национального инновационного центра по старению Никола (Ник) Палмарини.

Фото: Depositphotos

«Разрабатывая креативные концепции для проектов, мы всегда руководствуемся своими исследованиями. В этом году для дизайна „Креативных трендов 2023“ мы решили объединить мечтательную и иммерсионную эстетику. Это визуальное решение вдохновлено магическим реализмом XX века, с использованием образов, стирающих границу между иллюзиями и реальностью. Цветочная анимация, которая является ключевым элементом лендинга, напоминает завораживающий и погружающий в гипнотическое состояние маятник. Дизайн создан для того, чтобы дать возможность помечтать, отвлечься от обыденности и разжечь фантазию», — Тати Тимошенко, креативная директорка Depositphotos.

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О Depositphotos

Depositphotos — международная контент-платформа с библиотекой более 240 миллионов стоковых фотографий, видео, векторов и аудиотреков. Depositphotos объединяет сообщество из 100 тысяч авторов, чьи работы помогают клиентам из 192 стран визуализировать их идеи. Компания имеет офисы в Нью-Йорке, Киеве, Милане и Лимассоле.