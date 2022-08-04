СБУ установила коллаборантов, которые помогли россиянам украсть украинское зерно на более чем 200 млн долларов 4 августа, 19:15 СБУ установила причастных к краже украинского зерна (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

СБУ установила личности предателей, которые помогли стране-террористу России украсть более 650 тысяч тонн украинского зерна со временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook в четверг, 4 августа, коллаборанты причастны к незаконному вывозу украинского зерна на сумму более 200 млн долларов.



«Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов РФ, на которых транспортируют награбленное», — сказано в сообщении.

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Спецслужба уже объявила о подозрении «главе» российской оккупационной администрации в Запорожской области Евгению Балицкому, самопровозглашенному «и.о. мэра» Бердянска Александру Сауленко и «директору» Бердянского морпорта Владимиру Стельмаченко. Они подозреваются в коллаборационизме, пособничестве агрессору и нарушении законов и обычаев войны. Другим участникам схемы готовят объявление подозрений.

Также были арестованы имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи на более 149 млн грн.

По данным СБУ, после «распоряжения» коллаборанта Балицкого псевдопредприятие «Государственный зерновой оператор» незаконно получило имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов в Запорожской области.

Псевдомэр Сауленко и так называемый директор Бердянского морпорта Стельмаченко занимались кражей зерна со складов и незаконной погрузке его на судно Жибек Жолы под российским флагом.

«Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом украденных со временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крымы», — рассказали в СБУ.

Спецслужба установила, что к краже зерна причастны корабли под флагами РФ и Сирии Надежда, Сормовский-48, Федор, Матрос Кошка, Матрос Позынич, Zhibek Zholy, Св. Константин, Михаил Ненашев, LAODICEA. Украинский суд наложил арест на суда и продукцию, которую они перевозили, а Турция, Египет и Ливан отказались принимать и разгружать корабли.

Также СБУ установила семь иностранных судов, которые незаконно вывозят зерно из портов на временно захваченных территориях, — на них тоже планируют наложить арест.

«В рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств идет совместное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста морских судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах назначения», — добавили в СБУ.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия вывезла со временно захваченных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

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