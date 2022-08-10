Перевозкой краденого украинского зерна занимаются 87 судов — посол 10 августа, 17:34 Cирийское судно Laodicea, которое пыталось выгрузить в Ливане украденный украинский груз (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Украденное россиянами украинское зерно перевозят 87 судов. Об этом рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ во время брифинга в среду, 10 августа.

Дипломат сказал, что для вывоза украденного зерна из Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска и в основном сирийские и российские суда.



Видео дня

«Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная схема, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска РФ в Украине, сирийские, российские в основном суда и не только. Всего в списке 87 судов, которые перевозят украденное из Украины зерно», — сообщил он.

Посол добавил, что задержание в Ливане сирийского судна Laodicea, которое было частью этой схемы, — большая победа Украины, поскольку наше государство не допустило выгрузку с этого судна украденных муки и ячменя по заказу ливанских бизнесовых структур. Усилиями Украины судно было арестовано в целом на 144 часа, началось расследование и были найдены доказательства того, что муку на борту корабля смололи на Красногвардейском элеваторе в оккупированном Крыму.

СБУ 4 августа установила личности предателей, которые помогли стране-террористу России украсть более 650 тысяч тонн украинского зерна со временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях. Спецслужба также узнала имена членов экипажа десяти российских судов, на которых перевозят награбленное.

Почему Ливан в последний момент отказался покупать украинское зерно? – Игорь Осташ https://www.youtube.com/embed/epENGdfLUPQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.