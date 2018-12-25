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Кража елки с рынка: в Киеве произошла драка, в ход пошли нож и топор

Сегодня, 09:15
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Информатор

Увидев полицию, грабители пытались убежать с елкой

В ночь на 25 декабря в Киеве двое мужчин пытались украсть елку с точки продажи.

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Грабители не рассчитали, что продавец елок сидел в машине и следил за товаром.

Когда продавец подошел к мужчинам, началась драка. Неизвестные пытались нанести ножевые ранения, а в продавец защищался топором.  Нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо. В ходе конфликта продавцу повредили его автомобиль марки Mercedes.

Полицию вызвал мужчина, который увидел происходящее из окна. Когда грабители увидели патрульных, они пытались убежать вместе с елкой, но их задержали. Обошлось без пострадавших.

Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.

Теги:   Елка Грабеж Полиция

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