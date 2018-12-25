Кража елки с рынка: в Киеве произошла драка, в ход пошли нож и топор
В ночь на 25 декабря в Киеве двое мужчин пытались украсть елку с точки продажи.
Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Грабители не рассчитали, что продавец елок сидел в машине и следил за товаром.
Когда продавец подошел к мужчинам, началась драка. Неизвестные пытались нанести ножевые ранения, а в продавец защищался топором. Нападавшие распылили перцовый баллон ему в лицо. В ходе конфликта продавцу повредили его автомобиль марки Mercedes.
Полицию вызвал мужчина, который увидел происходящее из окна. Когда грабители увидели патрульных, они пытались убежать вместе с елкой, но их задержали. Обошлось без пострадавших.
Мужчина отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство.