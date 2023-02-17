Призывал к геноциду украинцев. Российский пропагандист Красовский приговорен к пяти годам лишения свободы

17 февраля, 15:02
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Антон Красовский (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Антон Красовский (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Российский пропагандист Антон Красовский приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 17 февраля.

«С февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления рашистов и призывал к геноциду украинского народа», — заявили в ведомстве.

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В СБУ добавили, что свои тезисы российский пропагандист распространял во время эфиров на RT, а также в Telegram.

На основании собранных Службой безопасности доказательств и проведенных экспертиз суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Таким образом, злоумышленнику назначено пять лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих статей.

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В настоящее время преступник скрывается от правосудия за границей.

Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности.

Российский пропагандист Антон Красовский регулярно распространяет ложь об Украине, а также призывает к геноциду. В частности, он предлагал топить и сжигать украинских детей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пропаганда Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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