Красный Крест сообщил Украине об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей — Верещук
Красный Крест (Фото:Красный Крест / Facebook)
Международный комитет Красного Креста сообщил об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей в Украине.
Об этом в среду, 26 июля, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«Украина может все меньше рассчитывать на помощь международных организаций, поэтому должны активнее работать общественные организации внутри страны», — отметила Верещук.
Она отметила, что Международный комитет Красного Креста уже проинформировал об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей в Украине.
«Мы не сможем на них рассчитывать, а значит должны искать, кто нам поможет в государстве», — отметила Верещук.
Она призвала общественные организации к активному сотрудничеству с Херсонской, Харьковской, Запорожской областями и другими шестью областями, которые были включены в состав приказа 309 Кабинета министров (Об утверждении перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ).
Верещук добавила, что будет просить работать именно с уязвимыми категориями населения и в зимний период.
Она утверждает, что, кроме продовольственного кризиса, Украину может ждать энергетический кризис. Украинцы также столкнутся с проблемами с топливом.
«Эксперты говорят, что эта зима будет тяжелее, чем предыдущая, потому что тогда были резервы. Враг прицельно уничтожал наши станции… он готовится это сделать и этой зимой», — сообщила Верещук.