Красный Крест сообщил Украине об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей — Верещук 26 июля, 17:29 Красный Крест (Фото:Красный Крест / Facebook)

Международный комитет Красного Креста сообщил об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей в Украине.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Украина может все меньше рассчитывать на помощь международных организаций, поэтому должны активнее работать общественные организации внутри страны», — отметила Верещук.

Видео дня

Она отметила, что Международный комитет Красного Креста уже проинформировал об уменьшении финансирования гуманитарных потребностей в Украине.

«Мы не сможем на них рассчитывать, а значит должны искать, кто нам поможет в государстве», — отметила Верещук.

Она призвала общественные организации к активному сотрудничеству с Херсонской, Харьковской, Запорожской областями и другими шестью областями, которые были включены в состав приказа 309 Кабинета министров (Об утверждении перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ).

Верещук добавила, что будет просить работать именно с уязвимыми категориями населения и в зимний период.

Она утверждает, что, кроме продовольственного кризиса, Украину может ждать энергетический кризис. Украинцы также столкнутся с проблемами с топливом.

«Эксперты говорят, что эта зима будет тяжелее, чем предыдущая, потому что тогда были резервы. Враг прицельно уничтожал наши станции… он готовится это сделать и этой зимой», — сообщила Верещук.