«Доведены до грани существования». В Бахмуте и окрестностях остается почти 10 тысяч гражданских — Красный Крест 24 марта, 20:31 Россияне методически уничтожают Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в Бахмуте Донецкой области и в окрестностях остается около 10 тысяч гражданских.

Об этом сообщает The Guardian.

Представитель комитета Умар Хан подчеркнул, что люди живут в очень тяжелых условиях.

«Застрявшие там мирные жители живут в очень тяжелых условиях, почти все дни проводят под интенсивным обстрелом в убежищах. Все, что вы видите, это люди, доведенные до грани своего существования, выживания и стойкости», – заявил Хан.

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Он добавил, что был поражен масштабами разрушений в городе.

«Дома раздавлены боевым огнем, крыши сорваны, жилые дома усеяны дырами… Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб — и некоторые люди до сих пор живут в убежищах, пытаясь выжить в этих ожесточенных боевых действиях», — заявил Хан.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.