Красный Крест Украины осудил своих коллег из РФ за сбор денег для семей российских оккупантов

25 октября, 16:55
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Украинский Красный Крест заявил, что их коллеги из РФ поддержали пропагандистскую кампанию Кремля (Фото:redcross.org.ua)

Украинский Красный Крест заявил, что их коллеги из РФ поддержали пропагандистскую кампанию Кремля (Фото:redcross.org.ua)

Общество Красного Креста Украины резко осудило инициативу своих коллег из РФ по сбору денег для помощи семьям российских оккупантов.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник, 25 октября, на его официальном сайте.

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Речь идет о поддержке российским Красным Крестом пропагандистской кампании российского диктатор Владимира Путина.

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«Российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, в данном случае начав поддержку политической акции #МЫВМЕСТЕ, начатой руководством государства-агрессора, России, в рамках которой предусмотрена помощь военнослужащим», — отметили в организации, призвав к жестким мерам для недопущению таких действий.

В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал исключить российскую организацию из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить использовать их эмблемы из-за «неправомерного использования».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Красный Крест МККК Война России против Украины

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