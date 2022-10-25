Красный Крест Украины осудил своих коллег из РФ за сбор денег для семей российских оккупантов
Украинский Красный Крест заявил, что их коллеги из РФ поддержали пропагандистскую кампанию Кремля (Фото:redcross.org.ua)
Общество Красного Креста Украины резко осудило инициативу своих коллег из РФ по сбору денег для помощи семьям российских оккупантов.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник, 25 октября, на его официальном сайте.
Речь идет о поддержке российским Красным Крестом пропагандистской кампании российского диктатор Владимира Путина.
«Российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, в данном случае начав поддержку политической акции #МЫВМЕСТЕ, начатой руководством государства-агрессора, России, в рамках которой предусмотрена помощь военнослужащим», — отметили в организации, призвав к жестким мерам для недопущению таких действий.
В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал исключить российскую организацию из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить использовать их эмблемы из-за «неправомерного использования».