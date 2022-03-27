На фоне скандала с офисом в Ростове. Национальный комитет Красного Креста Украины просит не путать его с Международным Красным Крестом 27 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Сотни волонтеров украинского Красного Креста помогают гражданским во время войны (Фото:Красный Крест Украины / Facebook)

Национальный комитет Красного Креста Украины просит не путать его с Международным Красным крестом на фоне скандала с намерениями международной организации открыть офис в российском Ростове-на-Дону во время войны РФ против Украины и обвинений в бездействии в горячих точках.

В украинском Красном Кресте отмечают, что имеют иные полномочия, чем международный Красный Крест, в том числе и не отвечают за открытие офисов. Зато всего полтысячи волонтеров Нацкомитета Красного Креста за месяц войны помогли тысячам людей по всей Украине, и продолжают работать в горячих точках.

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«Нас легко путают с Международным комитетом Красного Креста, ведь эмблема общая. А вот задачи, возможности и мотивация разные. Говоря коротко, мы не договариваемся о гуманитарных коридорах и не открываем представительства, зато лежим лицом в землю во время обстрелов вместе с людьми, сопровождаемыми при эвакуации. Предоставляем людям психологическую и домедицинскую помощь в самых горячих точках. И все это не за деньги», – говорит Тарас Логгинов, командир Отряда быстрого реагирования Национального комитета Украинского Красного Креста.

Более 450 волонтеров Отрядов быстрого реагирования в 21 области по всей Украине бесплатно и круглосуточно помогают пострадавшим гражданским, отправляясь на места чрезвычайных ситуаций, пожаров и разрушений вместе со спасателями ГСЧС Украины, а также доставляют гуманитарную помощь и сопровождают «зеленые коридоры» для эвакуации.

«Мы подсчитали, что за этот месяц наши водители проехали 105977 км по Киеву и области, и поверьте, не по хайвеям. Преимущественно это эвакуации и доставки гуманитарных грузов в городки Киевщины или выезды на попадание снарядов в жилые дома столицы», — рассказывает Елена Куца, волонтер Отряда быстрого реагирования Национального комитета

За месяц российско-украинской войны Отряд быстрого реагирования в Киеве сопровождал эвакуацию около 14,5 тысячи человек из поселков и городков Киевщины, раздал более 20 тонн еды и товаров первой необходимости, постоянно поставляет препараты и расходные материалы в семь больниц Киева.

Украинский Красный Крест также активно помогает тысячам вынужденных беженцев: в Белой палатке на киевском железнодорожном вокзале волонтеры за месяц осуществили более 100 перевязок и обработок ранений, спасали людей от судорог, приступов астмы, инсультов и просто поддерживали разговором, согревали чаем и помогали что-то найти или узнать. При этом волонтеры работают на вокзале круглосуточно.

Так же круглосуточно в Киеве дежурит экипаж из шести человек, выезжающий на места попадания снарядов и ракет в жилые дома: в считанные минуты разворачивает палатку для обогрева, поит людей чаем, кутает в одеяла, оказывает домедицинскую и эмоциональную поддержку. За шесть таких выездов помощью воспользовались 356 человек, а также их домашние питомцы.

«Да, мы не можем помочь и спасти всех. Нас в Украине всего 500 и мы обычные люди — уставшие, подчас испуганные, нас ждут семьи. Но мы гордимся красными крестами на наших формах, потому что это символ спасения . Вот мы и делаем все, что от нас зависит здесь и сейчас, чтобы помочь людям пережить войну», — отмечает Елена Куца.

Вечером 24 марта Общество Красного Креста Украины обнародовало официальную позицию в связи с визитом президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера в Москву и планов открыть офис организации в Ростове.

«Общество Красного Креста Украины (ТЧХУ/ Красный Крест Украины) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) — это разные организации. У Красного Креста Украины исключительно национальный мандат — работает только на территории Украины», — отмечается в заявлении.

Скандал с офисом Красного Креста в Ростове: что известно

24 марта, на 28-й день войны России против Украины, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Маурер посетил РФ, чтобы уравновесить визит в Киев 16 марта.

По итогам переговоров с Лавровым глава МККК объявил о запросе на открытие офиса в Ростове-на-Дону «для улучшения работы организации на востоке Украины».



«Я хотел бы заручиться вашей поддержкой в том, что касается укрепления логистической структуры в России, чтобы улучшать нашу работу на Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил. Для этого мы направили запрос на открытие соответствующего офиса в Ростове-на-Дону», — сказал Маурер, цитируемый российским пропагандистским изданием РБК.

Президент МККК отметил, что его организация продолжит помогать жителям Украины и будет работать с коллегами на местах.

«Мы готовы оказать больше помощи и удовлетворить их гуманитарные потребности, какими бы они ни были», — сказал чиновник.

Кроме того, Маурер отметил необходимость сформировать «команду в Украине, которая бы направлялась в спорные зоны».

Бывший швейцарский дипломат заявил, что Красный Крест продолжит сохранять нейтралитет и ставит на первое место людей и их нужды.

«Мы должны примирить их (людей) в рамках диалога воюющих сторон», — отметил Маурер, добавив, что Красный Крест «будет оказывать гуманитарную помощь в нейтральном ключе», чтобы способствовать повышению доверия между сторонами.

В свою очередь глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров Красный Крест подготовит дополнительные соображения, которые Россия готова рассмотреть, а Москва будет регулярно делиться с МККК «своим видением ситуации».

Заявления Петера Маурера в Москве изрядно возмутили украинцев. Ведь известно, что после начала российского вторжения Международный комитет Красного Креста аккумулирует огромные средства , поступающие от людей и организаций из разных стран мира в поддержку Украины.

Однако в Украине не известно о крупных гуманитарных проектах, которые бы реализовывал МККК в «горячих точках» (кроме помощи жителям ОРДЛО и других районов Донецкой и Луганской областей вплоть до начала полномасштабной войны).

В этом контексте следует также отметить, что в последние годы войны на Донбассе представители МККК так и не смогли посетить украинских пленных, заключенных в тюрьмах российских терорристов «ДНР/ЛНР».

Возмущение открытием офиса организации в Ростове вызвал и тот факт, что российские оккупанты принудительно вывозят людей из временно подконтрольных им украинских городов. В частности, известно о насильственной депортации от 20 до 30 тысяч жителей Мариуполя.

В ответе на запрос НВ один из пресс-секретарей Международного Красного Креста объяснил, что речь идет об открытии в Ростове именно офиса, а не лагеря для беженцев.

Не смогли помочь: почему Красный Крест покинул Мариуполь



15 марта Международный комитет Красного Креста предупреждал о «худшем сценарии» в Мариуполе и призвал противоборствующие стороны договориться о прекращении огня, что должно обеспечить безопасный проход для гражданских лиц.

На следующий день Мариуполь, столкнувшийся с масштабной гуманитарной катастрофой из-за российской осады, покинули все работники Красного Креста, за что организацию также подвергли критике.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер 17 марта заявил, что делегация «дальше не может работать в Мариуполе».

"В городе для этого уже не было оперативных возможностей. И это причина, почему они вчера [16 марта 2022] решили выйти из Мариуполя вместе с тысячами других людей. Пока мы не можем предоставить никакой общественной помощи", — отметил Петер Маурер в ответ на вопрос журналиста НВ о том, почему работники организации покинули одну из самых горячих точек Украины.

В то же время он отметил, что Международный комитет Красного Креста занимается подготовкой материально-технической базы для того, чтобы новая команда работников, которая будет готова зайти в Мариуполь, смогла зайти в город.

По заключению мариупольских медийщиков, Красный Крест оказался совершенно неспособным работать в условиях полномасштабного военного конфликта в Украине, хотя именно это прописано в целях организации.