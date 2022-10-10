Красный Крест продолжает работу в Украине в усиленном режиме

10 октября, 16:39
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Красный Крест в Украине (Фото:Красный Крест / Facebook)

Красный Крест в Украине (Фото:Красный Крест / Facebook)

Красный Крест продолжает работу в Украине, несмотря на массированные ракетные атаки россиян. Информация о приостановки деятельности не соответствует действительности.

В организации заявили, что продолжают работу в усиленном режиме и оказывают помощь пострадавшим.

Также в Украине продолжают работу и партнеры Красного Креста.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности. Эта информация оказалась фейковой.

Видео дня

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/4724183820951389

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

По информации источника НВ в энергетическом секторе команды президента, у врага было четыре причины для ракетных ударов по Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=4FTPFEJN5yg
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Красный Крест Война России против Украины

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