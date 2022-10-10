Красный Крест продолжает работу в Украине в усиленном режиме
Красный Крест в Украине (Фото:Красный Крест / Facebook)
Красный Крест продолжает работу в Украине, несмотря на массированные ракетные атаки россиян. Информация о приостановки деятельности не соответствует действительности.
В организации заявили, что продолжают работу в усиленном режиме и оказывают помощь пострадавшим.
Также в Украине продолжают работу и партнеры Красного Креста.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине по соображениям безопасности. Эта информация оказалась фейковой.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.
По информации источника НВ в энергетическом секторе команды президента, у врага было четыре причины для ракетных ударов по Украине.