«Были нейтральным посредником». Красный Крест заявил, что не выступал гарантом безопасности украинских защитников с Азовстали

4 августа, 00:00
Помещение в Еленовке, где погибли украинские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Помещение в Еленовке, где погибли украинские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международный комитет Красного Креста заявил, что гарантировал безопасность украинских защитников и защитниц, которые вышли с Азовстали в Мариуполе.

В заявлении организации подчеркнули, что они выступали лишь «нейтральным посредником».

«Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее объяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных», — заявили в Красном Кресте.

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3 августа в ГУР Министерства обороны сообщили, что российские оккупанты не собирались проводить обмен военнопленными и совершили умышленное убийство защитников Украины, чтобы скрыть пытки и ненадлежащие условия их содержания.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

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Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

https://www.youtube.com/watch?v=nKajYwS0K3w
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Красный Крест Азовсталь Война в Украине Война России против Украины

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