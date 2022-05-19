Красный Крест проверил условия, в которых содержатся украинские военные с Азовстали 19 мая, 15:32 Цей матеріал також доступний українською В МККК отказались рассказать об условиях, в которых содержатся украинские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники Международного комитета Красного Креста посетить защитников Мариуполя, эвакуированных с Азовстали на временно подконтрольные РФ территории.

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Как рассказал Бабелю представитель делегации МККК Александр Власенко, речь идет о той части военных, которые были доставлены в Оленовку Донецкой области.

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По его словам, целью проверки было установить, в каких условиях содержатся украинские бойцы, однако рассказать о них он не может, поскольку «визит носил конфиденциальный характер».

Таким образом, все, что остается в компетенции МККК, это сделать РФ замечание.

В том случае, если условия содержания украинцев неудовлетворительные, делегация может попросить российских оккупантов улучшить их.

По имеющимся данным, с Азовстали были эвакуированы около 260 защитников Мариуполя.

Часть из них была доставлена в медучреждение оккупированного Новоазовска, а остальные — в Оленовку.

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