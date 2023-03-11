Представители Красного Креста посетили места содержания пленных в оккупированных Донецке и Горловке
Представителям Красного Креста удалось посетить места содержания пленных в Донецке и Горловке (Фото:International Committee of the Red Cross)
Представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в течение последнего месяца удалось посетить места содержания пленных в оккупированных РФ Донецке и Горловке.
Об этом рассказал представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во время встречи с семьями военнослужащих штурмовой бригады Азов.
Представители Красного Креста также пытаются попасть к пленным в Луганской области.
Представитель штаба отметил, что украинской стороне известно место содержания далеко не всех азовцев, поскольку после теракта в Еленовке их развезли по разным лагерям и держат изолированно от других украинских пленных. Поэтому от вернувшихся поступает меньше информации о бойцах Азова.
По данным на конец декабря, в российском плену находятся более 3 тысяч украинских военнослужащих.
Ранее официальный Киев критиковал деятельность представителей Красного Креста в Украине из-за того, что они месяцами не могли попасть в места, где Россия удерживает украинских военнопленных.
Организация также подверглась критике из-за бездействия в расследовании массовой казни украинских военнопленных, среди которых и бойцы Азова, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.
В украинской разведке также отмечают, что Россия не допускает международных организаций к участию в обменах пленными.
В декабре 2022 года представители МККК смогли попасть в места содержания украинских пленных на территории России.