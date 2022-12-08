Красный Крест посетил украинских военнопленных 8 декабря, 17:34 Украина неоднократно призывала Красный Крест посетить колонию в Еленовке, где в результате российского теракта погибли около 40 украинских пленных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Международный комитет Красного Креста посетил украинских пленных, удерживаемых российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба МККК в четверг, 8 декабря.

В Красном Кресте заявили, что передали пленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду, а также связались с их семьями и передали новости от родных. В МККК сообщили об одном двухдневном визите к украинским военнопленным на прошлой неделе и еще одном — на этой неделе. Представители Красного Креста также посетили пленных российских военных и собираются провести больше визитов до конца месяца.



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«Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что их семьи получают новости. Я ожидаю, что эти визиты приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным», — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

Мирьяна Сполярич прибыла в Украину с рабочим визитом 8 декабря.

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически "самоустранился" от исполнения своих обязанностей.



«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — пояснил омбудсмен.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.



Красный Крест после этого заявил, что "разделяет разочарование" Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w