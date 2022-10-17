Красный Крест не приехал на линию разграничения, где его ждала украинская делегация 17 октября, 17:21 Украинская делегация на линии разграничения (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Международный комитет Красного Креста так и не приехал на линию разграничения с временно оккупированной территорией, где его ждала украинская делегация.

Во время встречи организацию хотели побуждать добиться от России доступа к Оленевке и посетить украинских военнопленных.

Об этом 17 октября сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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«Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать „призывы к обеим сторонам“ на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить подобную поездку, Международный комитет Красного Креста мы не увидели», — сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина хочет, чтобы вещи назывались своими именами — Украина допускает МККК к российским военнопленным, а Россия не допускает Красный Крест к украинским военнопленным. Россияне пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина соблюдает нормы Женевских конвенций.

«Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и исполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства? Или средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплат топ-менеджерам, которые мигрируют от одного международного институции к другому, выражая очередную обеспокоенность и обвиняя тех, кто требует от них работы, в нарушении принципов нейтральности?» — добавил Лубинец.

15 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) полный доступ ко всем военнопленным.