Красный Крест до сих пор не получил доступ к украинским военнопленным — ГУР 11 ноября, 17:44 Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе, март 2022 года (Фото:Красный Крест Украины)

Комитет Красного Креста до сих пор не получил беспрепятственный доступ к местам содержания украинских военнопленных. Россия не сообщает о местах их содержания, тем самым нарушая Женевскую конвенцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.

При этом он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

«Мы констатируем, что Комитет Красного Креста до сих пор не имеет беспрепятственного доступа к местам содержания украинских военнопленных. Государство-агрессор не сообщает, хотя должно было это делать согласно Женевской конвенции, во многих случаях о местах содержания. Но, несмотря на это, мы эту информацию собираем и фиксируем, и обычно владеем информацией, кто откуда вернулся и кто где содержится. То есть, эта работа ведется», — сказал Юсов.

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Он добавил, что представители Красного Креста ООН имеют беспрепятственный доступ к местам содержания российских военнопленных.

«Да, это специальный лагерь для военнопленных, это медицинское учреждение, где им оказывается помощь», — уточнил Юсов.

В пятницу, 11 ноября, состоялся новый обмен пленными, удалось освободить 45 воинов ВСУ.

Во вторник, 8 ноября, состоялась передача Украине тел военнослужащих, погибших защищая свою страну от российских захватчиков.



