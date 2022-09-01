Красный Крест до сих пор не получил доступ к пострадавшим украинским пленным в Еленовке 1 сентября, 18:25 Еленовка (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Международному комитету Красного Креста удалось посетить всего несколько сотен военнопленных с обеих сторон. Доступа к тысячам других пленных у МККК нет.

Об этом в четверг, 1 сентября, заявил гендиректор МККК Роберт Мардини во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Мардини подчеркнул, что МККК имеет плодотворные переговоры с российской стороной относительно доступа к пострадавшим военнопленным в Еленовке: «К большому сожалению, с тех пор мы не получили доступ, но пытаемся получить доступ, это абсолютный для нас приоритет».

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Мардини отметил, что не может разглашать детали того, в каких условиях находятся военнопленные. «Мы должны расширить доступ на всех военнопленных. Это часть нашей ежедневной борьбы», — сказал гендиректор МККК.

Доступ к военнопленным позволяет МККК контролировать и требовать улучшения условий их содержания и обращения с ними. Это позволяет пленникам оставаться на связи со своими родственниками. Как отметил руководитель Красного Креста, недавно более 1000 писем пленных военнослужащих из России в Украину было передано их семьям при содействии МККК.

В Международном комитете Красного Креста отмечают, что не могут принудить стороны войны к выполнению норм гуманитарного права в том или ином вооруженном конфликте. За это отвечают стороны конфликта:

«МККК как гуманитарная организация не в состоянии принудить к действию правительства или вооруженные силы. У нас нет оружия. Мы не политики».

Во время эвакуации защитников Азовстали МККК смог зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что сможет их посетить. Но не могут этого сделать. МККК способствовал безопасному выходу комбатантов с территории Азовстали при взаимодействии со сторонами вооруженного конфликта.

«Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей», — отметил гендиректор МККК.

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии в ДНР

Утром 29 июля российские медиа сообщили о якобы обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В минобороны РФ на следующий день после трагедии опубликовали список 42 погибших, в полку Азов частично подтвердили эти данные.

Однако РФ так и не предоставила украинским властям официальные списки убитых и раненых в Еленовке.

Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до трагедии.

В СБУ также добавили, что, согласно анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии в Еленевке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар из систем HIMARS по тюрьме в Еленовке.

Украина в ОБСЕ заявила, что имеет достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленовке

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей о защитниках Азовстали, которые были взяты в плен и были перевезены на оккупированную часть Донбасса (так называемую «ДНР»).

В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. Однако россияне не допустили Красный Крест в колонию, где произошла трагедия.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов по расследованию гибели пленных в Еленовке.



Однако, через месяц после взрыва в колонии в Еленовке информации о расследовании ООН или Красного Креста до сих пор нет.

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