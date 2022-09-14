«Фломастер закончился». Военный эксперт рассказал, что произошло с «красными линиями» Путина и угрозами РФ применить ядерное оружие 14 сентября, 19:20 Украинские войска в освобожденном Изюме Харьковской области, 14 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Успехи ВСУ на восточном фронте и удары по военным базам РФ в Крыму не привели к какому-либо существенному ответу со стороны Кремля; это свидетельствует о том, что угрозы диктатора Владимира Путина проводить «красные линии» остались пустыми.

Такое мнение в интервью Радио НВ высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Помните угрозу Путина, что он будет определять красные линии сам? У меня такое впечатление, что у него кончился красный фломастер. И теперь эти красные линии никого не интересуют. Куда уж дальше злить Путина?» — сказал он.

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Мир внимательно отнесся к переводу стратегических (ядерных) сил Российской Федерации в повышенную готовность.

«Россия получила ряд предупреждений от ведущих стран мира, что даже попытки применить [ядерное оружие] будут подавлены наиболее жестоким образом, вплоть до превентивного удара по территории РФ. Они это знают. Поэтому вероятность его применения очень низка сегодня», — убежден Жданов.

При этом Путин не способен признать поражение собственной армии и объявить всеобщую мобилизацию. Все, что ему остается, — война террористическими средствами, отметил эксперт.

«Чем он может нас удивить? Конфронтация на фронте? У него нет сил и средств, резерва нет для того, чтобы даже стабилизировать фронт, не то что нанести контрудар хотя бы на отдельном участке оперативного направления. Он прибегает к военным преступлениям и начинает бомбить гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

ВСУ провели успешное наступление на Харьковском направлении, нанеся агрессору самое большое поражение с начала вторжения. В Минобороны Украины заявили, что с 6 сентября защитники освободили 8500 квадратных километров в Харьковской области — более 380 населенных пунктов.

11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника.

В ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

14 сентября РФ ударила по гидротехническому объекту в Кривом Роге.

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