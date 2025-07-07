Производит взрывчатые вещества и порохи. В Центре противодействия дезинформации подтвердили атаку на химический завод в Московской области
Взрыв в Московской области во время атаки дронов (Фото: Exilenova+/Telegram)
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов на Краснозаводской химический завод в Московской области РФ.
В своем Telegram-канале он написал, что на предприятии производят взрывчатые вещества, порохи, а также компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.
По словам Коваленко, завод является звеном в технологической цепи обеспечения российской армии артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами.
В ночь на 7 июля в Подмосковье слышали звуки взрывов. Местные жители заявляли об атаке дронами и «работе» ПВО.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предположил, что дроны могли атаковать Краснозаводской химический завод, который является поставщиком для военной промышленности страны-агрессора.
Минобороны России заявило об «уничтожении» 91 дрона за ночь, восемь из них — над территорией Московской области.
4 июля дроны также атаковали Подмосковье. В Сергиевом Посаде в результате удара загорелась электроподстанция.