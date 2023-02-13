ВСУ опровергли заявления оккупантов о захвате Красной Горы в районе Бахмута 13 февраля, 18:52 Бахмут остается в центре основной атаки России (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook)

Заявление о взятии Красной Горы Донецкой области российскими войсками «не соответствует действительности», заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Там идут постоянные бои. Мы удерживаем его под своим контролем», — сказал он в комментарии CNN.

Бахмут остается в центре основной атаки России, сказал он. Череватый добавил, что у российских войск была возможность обстреливать пути к Бахмуту. По его словам, украинские силы сейчас «ведут контрбатарейные бои».

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«У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых», — сказал он.

Минобороны страны-агрессора РФ на брифинге 13 февраля объявило, что «добровольцы штурмовых отрядов» якобы заняли населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.