"Красава. Домой". Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе боевика оккупационных сил РФ - видео
На Мариупольском
направлении снайпер Объединенных сил ликвидировал боевика оккупационных сил РФ,
ходившего в полный рост на позициях, с которых противник регулярно обстреливал
украинских военных.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ,
обнародовав соответствующее видео.
"Попал. Красава. Домой", - прокомментировал меткий выстрел снайпера один из украинских бойцов.
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Как отмечается, оккупант
был застрелен с дистанции 800 метров из винтовки калибра 8,58 мм.