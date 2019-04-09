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"Красава. Домой". Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе боевика оккупационных сил РФ - видео

Сегодня, 12:14
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"Красава. Домой". Украинский снайпер ликвидировал на Донбассе боевика оккупационных сил РФ - видео - фото

Скриншот с видео Цензор.НЕТ

Оккупант был ликвидирован с дистанции в 800 метров

На Мариупольском направлении снайпер Объединенных сил ликвидировал боевика оккупационных сил РФ, ходившего в полный рост на позициях, с которых противник регулярно обстреливал украинских военных.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ, обнародовав соответствующее видео.

"Попал. Красава. Домой", - прокомментировал меткий выстрел снайпера один из украинских бойцов.

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Как отмечается, оккупант был застрелен с дистанции 800 метров из винтовки калибра 8,58 мм. 

Теги:   Снайпер ООС Донбасс

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