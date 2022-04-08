«Россия — государство-террорист». Нанесенный оккупантами удар по вокзалу Краматорска — это преднамеренная акция запугивания — Подоляк 8 апреля, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли удар по вокзалу Краматорска (Фото:Нацполиция)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удар, который российские оккупанты нанесли по вокзалу Краматорска, это преднамеренная акция запугивания.

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«Десятки убитых и раненых мирных жителей. Семьи с детьми, которые пытались эвакуироваться», — написал он.

Подоляк заявил, что мир должен понять: Россия — это государство-террорист.

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The strike on the Kramatorsk railway station is a deliberate act of intimidation. Dozens of dead and wounded civilians. Families with children who were trying to evacuate. The world must understand: 🇷🇺 is a state-terrorist. Buying its oil and gas is financing terrorism. pic.twitter.com/nRehkLLx0b — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2022

«Покупка его нефти и газа — это финансирование терроризма», — написал он.

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