«Россия — государство-террорист». Нанесенный оккупантами удар по вокзалу Краматорска — это преднамеренная акция запугивания — Подоляк
Оккупанты нанесли удар по вокзалу Краматорска (Фото:Нацполиция)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удар, который российские оккупанты нанесли по вокзалу Краматорска, это преднамеренная акция запугивания.
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«Десятки убитых и раненых мирных жителей. Семьи с детьми, которые пытались эвакуироваться», — написал он.
Подоляк заявил, что мир должен понять: Россия — это государство-террорист.
«Покупка его нефти и газа — это финансирование терроризма», — написал он.
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