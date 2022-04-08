Обстрел вокзала в Краматорске: прокуратура открыла уголовное дело

8 апреля, 19:37
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Обстрел вокзала в Краматорске, 8 апреля (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Обстрел вокзала в Краматорске, 8 апреля (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

По факту обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске было открыто уголовное производство, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

«Вооруженными силами РФ в нарушение норм международного гуманитарного права совершены ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуации около 4 тысяч гражданских лиц», — заявила она.

Видео дня
https://mobile.twitter.com/VenediktovaIV/status/1512443480752148489

8 апреля российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. По последним данным, 50 человек, в том числе пятеро детей, погибли, 300 человек ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=AV0HFzPrNkM
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Краматорск Донецкая область Российская агрессия Уголовное дело Военное преступление Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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