Удар оккупантов по вокзалу в Краматорске. Количество жертв увеличилось до 50 человек, среди которых пять детей — глава ОВА 8 апреля, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара по вокзалу Краматорска (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

В результате удара российской Точкой У по вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

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«На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться», — написал он.

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Кириленко добавил, что из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

«Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале. Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле», — подчеркнул он.

Утром 8 апреля стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске.

Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, ожидавших эвакуационного поезда.

НВ опубликовал фоторепортаж с вокзала в Краматорске после ракетного удара оккупационных войск.

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