На Краматорском направлении российские войска пытаются прорываться к позициям ВСУ на мотоциклах или даже в костюмах собак.

Об этом в эфире Армия TV рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач.

Он отметил, что ситуация на Краматорском направлении пока стабильная. Россияне пытаются наступать, в частности, на мотоциклах, но украинские бойцы эффективно уничтожают врага.

Реклама

Трач подчеркнул, что оккупанты пытаются двигаться к украинским позициям без техники, что затрудняет их обнаружение.

«У них просто нет другого варианта, как пытаться по двое, по трое, на каком-то мотоцикле, велосипеде, самокате или там на четвереньках просто ползти к нашим позициям. Потому что, если они едут на шкарабайке своей, то это для них гарантированная смерть. А так, конечно, техника врага есть», — рассказал он.

В целом, как отметил Трач, российские штурмовики движутся вперед без всякой стратегии. Командир батальона подчеркнул, что складывается впечатление, что на российских солдат не влияют ни погодные условия, ни сила тяжести, ни другие физические факторы.

«Расстояния они проходят значительные. И переплывают, и через болота лезут, и просто ползут, и одевают костюмы собак, как собаки ходят по полю. Вариантов у них просто множество. У них стоит задача — путь только один. Вперед, к смерти, и больше выбора у него никакого нет», — отметил командир.

15 июля Совет обороны Донецкой области принял решение временно ограничить движение гражданского транспорта по трассе Краматорск — Доброполье в связи с ростом количества атак российских FPV-дронов.