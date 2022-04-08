Журналист заснял первые минуты после ракетного удара России по вокзалу в Краматорске 8 апреля, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара России по вокзалу в Краматорске, 8 апреля 2022 года (Фото:Ministry of Defence Ukraine/via REUTERS)

Корреспондент местного телеканала Донеччина ТБ Алексей Меркулов заснял последствия ракетного удара России по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека. Видео опубликовал Голос Америки в Twitter.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

На кадрах видны горящие автомобили, тела погибших на улице и люди со следами крови на одежде и вещах, которые забегают в здание вокзала.



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Вечером 8 апреля начальник Луганской областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека, 109 — ранены.



8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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