На всех вокзалах Украины объявят минуту молчания в память о жертвах ракетного удара по Краматорску 8 апреля, 10:21 Год назад Россия нанесла удар по вокзалу в Краматорске, убив 61 человека (Фото:Ministry of Defence Ukraine via REUTERS)

В годовщину российского ракетного удара по Краматорскому вокзалу, который был тогда одной из главных точек эвакуации жителей Донбасса, на вокзалах Украины объявят минуту молчания.

Как сообщает Укрзализныця, минута молчания в знак памяти убитых российской ракетой будет объявлена в 10:30 по всем вокзалам Украины.

Год назад, 8 апреля 2022 года, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где эвакуацию ждали тысячи человек. В результате этого военного преступления РФ погиб 61 человек, из которых семеро детей.

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После атаки вокзал Краматорска был временно закрыт. Шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорске было возобновлено.