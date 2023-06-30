Корректировщика российского удара по кафе в Краматорске, где погибли 12 человек, арестовали 30 июня, 17:11 Разрушенный российскими оккупантами ресторан в Краматорске, 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Жовтневый суд Днепра в пятницу, 30 июня, отправил под стражу на два месяца подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по Краматорску 27 июня, в результате которого погибли 12 человек.

Как сообщает издание Ґрати со ссылкой на суд и прокуратуру, речь о сотруднике местного газотранспортного предприятия Владимире Синельнике.



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Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, его дистанционно завербовали спецслужбы страны-агрессора. 27 июня ему приказали проверить информацию о якобы местонахождении защитников Украины в Краматорске. Наводчик снял машины с военными номерами в центре города и посетителей в кафе и отправил видео своему российскому куратору. Через некоторое время Россия ударила по кафе ракетой Искандер М.



Видео дня

Среди погибших в результате российского удара трое детей — 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Были ранены более 60 человек, в том числе три гражданина Колумбии и известная украинская писательница.