Новый удар по Краматорску. Оккупанты ранили пятерых человек, повреждены 16 домов и поликлиника — фото 2 февраля, 15:18 В результате российского удара в Краматорске повреждены жилые дома (Фото:Донецкая ОВА)

В результате нового ракетного удара России по Краматорску в четверг, 2 февраля, ранения получили как минимум пять человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Две выпущенные оккупантами ракеты повредили 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детскую поликлинику, школу, гаражи и автомобили. На месте удара работают правоохранители и спасатели.

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Кириленко опубликовал фото последствий атаки РФ.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Поздно вечером 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Краматорске, в результате атаки погибли три человека, восемь получили ранения. За медицинской помощью обратились 13 жителей.

