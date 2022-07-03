Есть серьезные разрушения. Российские оккупанты ударили по Краматорску из РСЗО Смерч

3 июля, 13:35
Российские оккупанты обстреляли Краматорск с РСЗО Смерч (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

Российские оккупанты обстреляли Краматорск с РСЗО Смерч (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

В воскресенье, 3 июля, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области из реактивных систем залпового огня Смерч.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Он отметил, что оккупанты бьют Смерчами по Краматорску уже второй день подряд.

«Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба», — сообщил мэр города.

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Александр Гончаренко / Facebook
Фото: Александр Гончаренко / Facebook
Александр Гончаренко / Facebook
Фото: Александр Гончаренко / Facebook
Александр Гончаренко / Facebook
Фото: Александр Гончаренко / Facebook
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Краматорск Донецкая область Восток Украины Обстрел Война на Донбассе РСЗО Смерч Война России против Украины ракетный обстрел

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