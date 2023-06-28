Россияне ударили по Краматорску двумя ракетами Искандер — генпрокурор 28 июня, 09:40 Последствия российского удара по кафе в Краматорске, 27 июня 2023 года (Фото:Национальная полиция Украины)

Россияне обстреляли кафе в Краматорске 27 июня с применением ракет ОТРК Искандер. В результате российского удара по меньшей мере восемь погибших и 60 раненых.

Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

«Обстрел двумя ракетами Искандер осуществили вечером, когда люди только добрались домой после работы. Преступный режим РФ продолжает тактику террора против мирных украинцев», — цитируют слова Костина на страницах Офиса генпрокурора в соцсетях.

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Отмечается, что среди восьми погибших в частности трое несовершеннолетних девочек — 17 лет и две сестры 14 лет.

Спасательные работы сейчас продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди.

Между тем Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

