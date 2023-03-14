Россия ударила ракетами по центру Краматорска: повреждены шесть многоэтажек, есть погибший и пострадавшие 14 марта, 09:49 Россияне ударили по центру Краматорска 14 марта (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области во вторник, 14 марта. Один человек погиб, как минимум трое раненых.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Глава пресс-службы Краматорского исполкома Игорь Еськов рассказал, что оккупанты обстреляли город около 8:30, попав в жилой дом. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате атаки повреждены шесть многоэтажек.



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Из-под завалов достали четырех раненых. Один человек умер в больнице, еще троим — оказали медицинскую помощь. На месте атаки работают правоохранители и спасатели.

«Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Так обязательно будет», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Фото: Офис генпрокурора