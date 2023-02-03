Удар России по жилому дому в Краматорске: спасатели завершили разбор завалов

3 февраля, 10:41
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Спасатели разбирают завалы (Фото:ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы (Фото:ГСЧС)

В Краматорске спасатели завершили работы по ликвидации последствий обстрела, который страна-агрессор Россия нанесла по жилому дому в среду, 1 февраля.

Об этом сообщила ГСЧС в Facebook в пятницу, 3 февраля.

В ведомстве рассказали, что в 22:40 в четверг, 2 февраля, в результате проведения аварийно-спасательных работ на месте ликвидации последствий обстрела спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.

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Всего из-под завалов деблокированы тела четырех погибших, два человека спасены. Травмировано 18 человек.

На месте завала разобраны и вывезены 960 тонн строительных конструкций, работы завершены.

В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и жертвы. Пока известно о трех погибших и 20 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=xbEZPHJmC-s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Краматорск Война России против Украины Ракетный удар

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