«Окон нет, все вырвало». Очевидцы рассказали подробности ракетного удара России по дому в Краматорске

2 февраля, 10:31
Поделиться:
1 февраля российские оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

1 февраля российские оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Очевидцы рассказали подробности ракетного удара по дому в Краматорске, который страна-агрессор Россия нанесла в среду, 1 февраля.

Житель соседнего дома Леонид Клунный рассказал Суспільному, что около 22.00 услышал взрыв.

«Как грохнуло, мы телевизор с Сонькой, с кошкой смотрели. Я сразу побежал в спальню, смотрю, а там окон нет, все вырвало и сразу смотрю уже оперативники, пожарные приехали», — сказал он.

Видео дня

По его словам, взрывная волна была такой силы, что упала мебель в квартире. Сам мужчина не пострадал.

Читайте также:
«Будет превалировать пехота». Где и когда может начать враг новое большое наступление и какие у него шансы достичь своей цели

Волонтеры приехали через 40 минут после взрыва. Всю ночь они согревали жителей этого района и спасателей горячим чаем и кофе. Развернули палатку, привезли и еду.

В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и жертвы. Пока известно о трех погибших и 20 раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=q1XeU5UK4oM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Краматорск Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X