«Окон нет, все вырвало». Очевидцы рассказали подробности ракетного удара России по дому в Краматорске 2 февраля, 10:31 1 февраля российские оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Очевидцы рассказали подробности ракетного удара по дому в Краматорске, который страна-агрессор Россия нанесла в среду, 1 февраля.

Житель соседнего дома Леонид Клунный рассказал Суспільному, что около 22.00 услышал взрыв.

«Как грохнуло, мы телевизор с Сонькой, с кошкой смотрели. Я сразу побежал в спальню, смотрю, а там окон нет, все вырвало и сразу смотрю уже оперативники, пожарные приехали», — сказал он.

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По его словам, взрывная волна была такой силы, что упала мебель в квартире. Сам мужчина не пострадал.

Волонтеры приехали через 40 минут после взрыва. Всю ночь они согревали жителей этого района и спасателей горячим чаем и кофе. Развернули палатку, привезли и еду.

В среду, 1 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и жертвы. Пока известно о трех погибших и 20 раненых.