«Казалось, что это бесконечно». Жительница Краматорска рассказала подробности о новой атаке России — видео 14 июня, 11:00 Россия обстреляла Краматорск (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS)

Жительница Краматорска Анна рассказала подробности об ударе, который Россия нанесла по городу в среду, 14 июня.

«Мы проснулись в пять утра и решили еще немного доспать. Потом на нас что-то тяжелое упало. Так быстро…Мы еще сначала разговаривали с мужем. Он говорил, что тяжело дышать, пошевелиться не могу», — сказала она Радио Свободе.

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По ее словам, потом он перестал отвечать.

Женщина рассказала, что впоследствии их начали откапывать.

«Мне казалось, что это бесконечно. Больно» — сказала она.

Армия РФ утром атаковала частный сектор города. Два человека погибли, еще двое — ранены. Среди погибших — муж Анны, которому через неделю исполнилось бы 54 года.

Также под обстрел утром попала Константиновка. Там один человек погиб, еще один — ранен.