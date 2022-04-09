Пентагон подтвердил: ракету по вокзалу в Краматорске выпустила Россия 9 апреля, 06:37 Цей матеріал також доступний українською Россия совершила еще одно военное преступление (Фото:REUTERS/Stringer)

Министерство обороны США подтвердило, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске с Точки-У, в результате которого погибло свыше 50 человек, нанесла Россия.



Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на закрытом брифинге для журналистов, сообщает Радио Свобода.

«Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности [за этот ракетный удар]. Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

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По информации Пентагона, Россия намерена использовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск, чей железнодорожный узел в Минобороны США назвали стратегическим местом.

«По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал [в Краматорске]. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне», — убежден чиновник.

Вечером 8 апреля начальник Луганской областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате ракетного удара России по вокзалу погибли по меньшей мере 52 человека, 109 — ранены.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

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